Derin Tarih Söyleşileri: Unutturulan Zafer Kutu'l Amare
DERİN TARİH SÖYLEŞİLERİ: UNUTTURULAN ZAFER KUTU'L AMARE etkinliği 2017-04-18 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
DERİN TARİH SÖYLEŞİLERİ: UNUTTURULAN ZAFER KUTU'L AMARE etkinliği 2017-04-18 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Fatih
Mekan : İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Mimar Sinan Mah. Akşemsettin Cad. (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arkası) No: 52 Fatih
Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00
Kategori : DERİN TARİH SÖYLEŞİLERİ: UNUTTURULAN ZAFER KUTU'L AMARE
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io