Derin Öğrenme Atölyesi: Pytorch ile Derin Öğrenmeye Giriş

Yapay Zeka ve Yapay Öğrenme alanında hem akademide hem de teknoloji endüstrisinde son yılların en popüler konularından biri hiç kuşkusuz Derin Öğrenme. Veri Bilimi İstanbul topluluğu olarak doğrudan bu konuya odaklanan bir atölye çalışması başlatıyoruz. İlk etkinliğimizde Facebook'un geçtiğimiz hafta duyurduğu PyTorch derin öğrenme kütüphanesi (http://pytorch.org/) üzerinden hem Yapay Öğrenme ile ilgili temel bilgileri tazeleyecek hem de Derin Öğrenme ve Yapay Sinir Ağları ile ilgili uygulamalı bir eğitim gerçekleştireceğiz. Dileyen katılımcılar kendi bilgisayarlarıyla da eşlik edebilecekler ve kendilerine gerekli destek verilecektir.



Düzenleyenler:



Fatih Mehmet Güler: https: //tr.linkedin.com/in/fmguler



Emrah Budur: https: //tr.linkedin.com/in/emrahbudur



Özgün Genç: https: //tr.linkedin.com/in/ozgungenc