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Derin Futbol 24 Nisan 2017
Derin Futbol 24 Nisan 2017.
25 Nisan 2017 Salı 09:14
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[9540066] DailyMotion.com
24 Nisan
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Derin Futbol
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Şampiyonluk yarışındaki takımın oynatacak futbolcusu kalmadı
Son görev öncesi elçilik krizi çıktı
İntiharın ardından ilk mesaj geldi
3 golü iptal edip bir de kırmızı kart çıkarınca yönetim sahaya indi
Maç sonu şampiyonluğa sevinen takım, şampiyonluğu kaptırıyor
Gaziantepsporlu futbolcunun ölüm nedeni kesinleşti
101 milyon Euro'ya alındı, resmen 'çöp' çıktı
Yaptığı hareket sonrası Galatasaraylı taraftarları heyecan bastı
Maçı kazandırdı, günah çıkardı: İki gün uyuyamadım
Yunanları dize getiren Fenerbahçe artık 1 numara
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Fenerbahçe'yle anlaşma iptal mi? Açıklama geldi
Nereden nereye... Yeni adresi şaşırttı
Emekli olmak isteyen Advocaat'a sürpriz teklif
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Tribünde yangın çıktı, 5 kişi hastanelik oldu
Yarışta tek başına kaldı, tedbiri elden bırakmadı
Başakşehir'den, gazeteciye saldıranlara ağır ceza
Kara Kartal adım adım şampiyonluğa koşuyor!
Milyonluk futbolcuyu kadro dışı bıraktı
Yarı final maçı hakemleri belli oldu
Başakşehir'de büyük şok! 4 oyuncu tedbirli olarak PFDK'lık oldu
Volkan'a bu telefonu atan taraftar yandı
Yediği dirsekle yürekleri ağza getirdi
Caps çılgınlığı başladı: Abi siz neden hep bize yeniliyorsunuz
Dünyanın konuştuğu maçı Barça kazandı
İntihar eden G.Antepsporlu futbolcu, veda notu değil çizelge bırakmış
Maç sonu Podolski: 3. Lig takımları bile Fener'den iyi
El Clasico öncesi kafa kafaya verip GS-FB derbisini izlediler
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