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Derin Futbol 10 Nisan 2017
Derin Futbol 10 Nisan 2017.
11 Nisan 2017 Salı 06:39
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[9484784] DailyMotion.com
10 Nisan
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Cimbom, Başakşehir karşısında tarihi hezimet yaşadı
Emre, Galatasaraylıları çileden çıkardı
Kanarya'nın başına talih kuşu kondu
Tudor gözden çıkardı: Gönderin gitsin
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Sahadaki fazlalığı görmeyen hakem Çin'de dalga konusu oldu
Dev maçın iddaa oranları belli oldu
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Hezimetin ardından rakibe methiyeler dizdi
Sneijder'i kahredecek karar çıktı
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Gecenin yıldızından maç sonu Beşiktaş'a ince mesaj
Başakşehir'den maç sonu Galatasaray'a ağır gönderme
76'lık emekli fen öğretmeni 'Rambo'ya taş çıkartıyor!
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Rakip tribüne şut çekince meydan savaşı başladı
Beşiktaşlılar üçlüyü takımda istiyor
Toroğlu'ndan yine olay açıklama: Rezil Galatasaray
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Umre fotoğrafına tepki yağan Mesut, meydan okudu
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Acı haber gece 4'te geldi! 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
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Sabri kararı duyunca tesislerden ayrıldı
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İki röveşata da girmeyince imdada muazzam vole golü yetişti
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