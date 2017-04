Derin Dondurucularda Enerji Tasarrufu Sağlayacak Pratik Bilgiler

Derin dondurucuları basit birkaç teknikle çok daha verimli kullanmak mümkün.



Uğur Derin Dondurucu yetkilileri, derin dondurucularda enerji tasarrufu sağlayacak pratik ipuçları verdi. İşte o bilgiler:



KÜÇÜK PORSİYONLARA AYIRARAK DONDURUN



Bütün bir tavuğu derin dondurucuya olduğu gibi atmak o kadar da iyi bir fikir değil, özellikle de hepsini bir seferde pişirmeyecekseniz. Tamamen donmuş bir tavuğu parçalarına ayırmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz - üstelik bu esnada tavuğun kullanmayacağınız kısımlarının çözülmesi riski de her zaman mevcut. Bunun yerine, önceden tavuğu bölüp birkaç parça haline getirerek dondurursanız, sadece ihtiyacınız olan kadarını çıkarır ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Tüm gıda ve besinler için geçerli olan bu ipucu, size zaman kazandıracak.



PAKETLERİN İÇİNDE HAVA BIRAKMAYIN



Gıda ve besinleri içine koyduğunuz paketlerde mümkün olduğu kadar az hava bırakmaya çalışın. Eğer alüminyum folyo kullanıyorsanız, açık bir köşesinin kalmadığından emin olun. Derin dondurucular içlerindeki her şeyi dondurur - paketler içindeki hava dahil. Ambalajlarda gereksiz hava bırakmanız, hem dondurma sürecinin verimliliğini olumsuz anlamda etkileyecek ve hem de enerji tüketimini artıracaktır.



YUMUŞAK GIDALARI KAPAKTAN UZAK SAKLAYIN



Bir derin dondurucunun kapağı, sıcaklığın en yüksek olduğu yerdir. Bu nedenle dondurma gibi yüksek yağ oranı içeren gıda ve besinleri burada değil, zeminde saklamanız gerekir. Kapağa yakın yerlere sert ve yağ oranı düşük gıdaları yerleştirin.



AMBALAJLARA ETİKET YAPIŞTIRIN



Ne kadar dikkatli paketlerseniz paketleyin, bir süre sonra o paketin içinde ne olduğunu unutursunuz. Ambalajı açıp içine bakmak ise hem gereksiz, hem de verimsizdir - paket içerisindeki yalıtımı ortadan kaldırır, dondurma sürecinin kalitesini düşürürsünüz. Bu nedenle her ambalajın üzerine içinde ne olduğunu gösteren küçük etiketler yapıştırın. Bu etiketlere ürünü derin dondurucuya koyduğunuz tarihi de eklerseniz, son kullanma tarihlerini hiçbir zaman atlamamış olursunuz.



