Pratik, kullanışlı ve işlevsel üniteler olan derin dondurucuların basit birkaç teknik ile çok daha verimli kullanmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar enerji tasarrufuna yönelik teknikleri uygulamanın da son derece kolay olduğunu belirtiler.



Türkiye'de 1954 yılında dondurma makineleri imalatı ile üretime başlayan ve yaklaşık 30 yıldır 5 kıtada 137 ülkeye hizmet veren Uğur Derin Dondurucu, derin dondurucularda enerji tasarrufu sağlayacak pratik bilgiler verdi. Neredeyse her evde bulunan ve hayatı kolaylaştıran derin dondurucuları kullananlara hem zaman kazandıracak, hem de elektrik faturalarını düşürecek pratik bilgiler;



Küçük porsiyonlara ayırarak dondurun



Bütün bir tavuğu derin dondurucuya olduğu gibi atmak o kadar da iyi bir fikir değil, özellikle de hepsini bir seferde pişirmeyecekseniz. Tamamen donmuş bir tavuğu parçalarına ayırmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz - üstelik bu esnada tavuğun kullanmayacağınız kısımlarının çözülmesi riski de her zaman mevcut. Bunun yerine, önceden tavuğu bölüp birkaç parça haline getirerek dondurursanız, sadece ihtiyacınız olan kadarını çıkarır ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Tüm gıda ve besinler için geçerli olan bu ipucu, size zaman kazandıracak.



Paketlerin içinde hava bırakmayın



Gıda ve besinleri içine koyduğunuz paketlerde mümkün olduğu kadar az hava bırakmaya çalışın. Eğer alüminyum folyo kullanıyorsanız, açık bir köşesinin kalmadığından emin olun. Derin dondurucular içlerindeki her şeyi dondurur - paketler içindeki hava dahil. Ambalajlarda gereksiz hava bırakmanız, hem dondurma sürecinin verimliliğini olumsuz anlamda etkileyecek ve hem de enerji tüketimini artıracaktır.



Yumuşak gıdaları kapaktan uzak saklayın



Bir derin dondurucunun kapağı, sıcaklığın en yüksek olduğu yerdir. Bu nedenle dondurma gibi yüksek yağ oranı içeren gıda ve besinleri burada değil, zeminde saklamanız gerekir. Kapağa yakın yerlere sert ve yağ oranı düşük gıdaları yerleştirin.



Ambalajlara etiket yapıştırın.



Ne kadar dikkatli paketlerseniz paketleyin, bir süre sonra o paketin içinde ne olduğunu unutursunuz. Ambalajı açıp içine bakmak ise hem gereksiz, hem de verimsizdir - paket içerisindeki yalıtımı ortadan kaldırır, dondurma sürecinin kalitesini düşürürsünüz. Bu nedenle her ambalajın üzerine içinde ne olduğunu gösteren küçük etiketler yapıştırın. Bu etiketlere ürünü derin dondurucuya koyduğunuz tarihi de eklerseniz, son kullanma tarihlerini hiçbir zaman atlamamış olursunuz. - AYDIN