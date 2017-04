Derikspor Şehit Kaymakama Verdiği Sözü Tuttu

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin 1. Amatör Lig Kırmızı Grup takımlarından Derikspor'da forma giyen futbolcular, bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek, PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu geçen yıl şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'e verdiği sözü tuttu.



Deriksporlu futbolcular, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında Mardin'in Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Safitürk'ün desteğiyle sezona iyi bir başlangıç yaptı. Safitürk'ün PKK'lı teröristlerce makam odasına tuzaklanan patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesi nedeniyle şehit düşmesinin ardından, futbolcular sezon boyunca üzerinde onun fotoğrafının bulunduğu "kalbimizdesin" yazılı tişörtle antrenmana çıktı.



Her maç öncesinde Safitürk'ü rahmetle yad eden futbolcu ve yöneticilerin gösterdiği mücadele ile Derikspor, 8 yıllık tarihinde ilk kez şampiyon olarak bir üst lige yükseldi.



Kupa Safitürk ailesine hediye edilecek



Derik Stadı'nda buruk bir kutlama yapan ve duygulu anlar yaşayan futbolcu ve yöneticiler, "Seni hiç bir zaman unutmayacağız", "Hep Derik Fatihi olarak kalacaksın", "İyiler ölmez hep yaşar, nur içinde yat güzel insan" ve "Derikspor ailesi olarak şehidimize verdiğimiz şampiyonluk sözünü tuttuk, mutluyuz, gururluyuz" yazılı pankartlar taşıdı.



Derikspor yönetimi ve futbolcular, tam kadro şehit kaymakamın mezarını ziyaret edip kupayı Safitürk ailesine hediye etmeyi planlıyor.



Stada gelen Derik Kaymakamı Hakan Kafkas da elde ettikleri başarıdan dolayı futbolcuları ve kulüp yöneticilerini tebrik etti.



Başkan Tutal: "Keşke kupayı beraber kaldırabilseydik"



Derikspor Kulübü Başkanı Ali Osman Tutal, yaşadıkları buruk mutluluğu AA muhabirine anlattı.



Bir üst lige çıktıklarını, ilçede ilk defa böyle bir başarının elde edildiğini belirten Tutal, şampiyonluk mücadelesine şehit Safitürk ile başladıklarını, bu hedefi de onunla belirlediklerini söyledi.



Tutal, "İlk maçları seyrettiğimizde şehit kaymakam, 'Çok iyi bir kadro var. Bu takım şampiyon olur, yeter ki biz bir arada olalım, bir aile olalım. Biz şampiyonluğu getireceğiz.' demişti. O cümlesi hep aklımda. Biz de o şekilde hedefe kilitlendik." dedi.



Sezon devam ederken Kaymakam Safitürk'ün hain bir saldırı sonucu şehit olduğunu anımsatan Tutal, bu üzüntüyle sarsıldıklarını dile getirdi.



"Büyük bir emekle, manevi güçle her zaman onu yanımızda hissederek yola koyulduk. Sorumluluğumuzun bilincindeydik. Bugün bu hedefi gerçekleştirmiş olmak ayrı bir mutluluk. İçimizde büyük bir hüzün ve üzüntü de var. Keşke bugün bu kupayı beraber kaldırabilseydik ama maalesef terör odakları ve uzantıları bu güzel insanımızı bizden aldı. Hem bu saldırı hem de gerçekleştirdikleri tüm saldırılar için terör örgütlerini lanetliyoruz." diyen Tutal, şampiyonluk hedeflerini yerine getirdiklerini, ikinci hedeflerinin de takım olarak şehit Kaymakam Safitürk'ün mezarını ziyaret etmek olduğunu vurguladı.



Tutal, kupa ile Sakarya'ya gitmeyi düşündüklerini anlatarak, "Maneviyatıyla bir araya gelip beraber o kupayı kaldırmış olacağız. Kendisine verdiğimiz sözü yerine getirdiğimiz için çok gururlu ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Özkanca: "Buruk bir sevinç yaşıyoruz"



Derikspor Teknik Direktörü Şevket Özkanca, kulüpte ilk kez şampiyonluk yaşadıklarını aktardı.



Bu sezon ligde yer aldıkları grupta birinci olduklarını anlatan Özkanca, play-off'larda da lider olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıktıklarını belirtti.



Sezon başında Kaymakam Safitürk'ün büyük desteğini gördüklerine işaret eden Özkanca, "Bir yandan şampiyon olduk sevinçliyiz, bir yandan da üzgünüz. Biz her maça onun fotoğraflarının olduğu tişört ve pankartlarla çıktık." diye konuştu.



Derikspor'u şampiyon yapıp bir üst lige çıkarma sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Özkanca, "Çok zor şartlar altında mücadele ettik ve şampiyon olduk. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. İçişleri Bakanımız da 2 gün önce arayarak, şampiyonluğumuzu tebrik etti. Ona vereceğimiz en güzel hediye önce dua, sonra da bu kupayı mezarına götürüp ailesine teslim etmektir." şeklinde konuştu.



Kaptan Tuncay: "Sözümüzü yerine getirdik"



Derikspor takım kaptanı Tuncay Elik, "Fatih abi" olarak gördükleri Safitürk'ün büyük desteğini aldıklarını söyledi.



Yaşadıkları üzüntüyü içlerine gömüp şampiyonluk için daha yoğun bir emek harcadıklarına dikkati çeken Tuncay, şehidin maneviyatının takım üzerinde çok etkili olduğunu belirtti.



Çok güzel bir sezondan alınlarının akıyla çıktıklarını ifade eden Tuncay, "Bu kupayı ne olursa olsun sahada kazanacağız, dedik. Bu kupayı Sakarya'ya da götüreceğiz. Buruk bir sevinç var. En azından vicdanen rahatız, sözümüzü yerine getirdik." diye konuştu.



Futbolcu Mehmet Ali: "Fotoğrafına bakıp motive oluyorduk"



Futbolculardan Mehmet Ali Babayiğit, Kaymakam Safitürk'ün şehit edildiği ana kadar her zaman desteğini gördüklerini söyledi.





Zor bir dönemi atlatarak takımı şampiyonluğa taşıdıklarına işaret eden Mehmet Ali, şöyle konuştu:



"Şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Maça çıkmadan önce fotoğrafına bakıp motive oluyorduk. 'Biz bu kupayı kazanacağız.' deyip maça çıkıyorduk ve galip geliyorduk. Bu şekilde şampiyon olduk."



Oyunculardan Lokman Türk, hüzünlü olduklarını dile getirerek, "Fatih ağabeyimizi kaybettik. Çok anlamlı bir şampiyonluk oldu. Allah'a çok şükür sözümüzü tuttuk. Kupamızı Allah'ın izniyle Sakarya'ya götüreceğiz." ifadelerini kullandı.