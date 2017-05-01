Derikli Öğrencilerden Şehit Kaymakam Safitürk'ün Mezarına Ziyaret

Mardin'in Derik ilçesinde başarılı olan lise öğrencileri şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün mezarını ziyaret ederek gül ve karanfil bıraktı.



Mardin ilinin Derik ilçesinde başarılı olan toplam 120, lise 3'üncü sınıf öğrencisi, Derik Kaymakamlığı ve Derik Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği gezi ile Derik İlçesinin Kaymakamı iken uğradığı bombalı saldırı sonucu şehit olan Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan mezarını ziyaret etti. Öğrenciler tek tek mezar başına gelerek gül ve karanfil bıraktı. Okunan Kur'an-ı Kerim esnasında öğrenciler duygusal anlar yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadı. Öğrenciler ziyaret sonrası Mardin'e geri döndüler. - SAKARYA