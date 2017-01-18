Derik'teki Öğrenciler Üşümeyecek

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde 15 bin öğrenciye giysi yardımı yapılacak.





Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş ve İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hakan Kafkas, Derik Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere giyim yardımında bulundu.



Kafkas, İngilizce öğretmeni Serhat Şahin'in çabasıyla hayırseverlerin gönderdiği yardımları dağıttıklarını belirterek "Bugün 150 öğrenciye giysi dağıttık. Önümüzdeki günlerde 110 okuldaki 15 bin öğrenciye giysi dağıtacağız." dedi.



Öğrenciler de yetkililere ve hayırseverlere teşekkür etti.