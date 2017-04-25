Derik'te Yolsuzluk Operasyonu: 12 Gözaltı

MARDİN'in Derik ilçesinde, kamu kurumlarında yolsuzluk iddialarıyla ilgli yapılan operasyonda aralarında Ak Parti eski ilçe başkanı Ali Osman Tutal'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.



Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamu kurumlarında yolsuzluk iddialarıyla ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında ilçede eş zamanlı olarak bazı evlere operasyon düzenlendi. Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesinde rol aldığı iddiasıyla tutuklu bulunan Kaymakamlık eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'ın evine de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 kişi arasında Ak Parti eski İlçe Başkanı Ali Osman Tutal, Özel idare, Mal Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Suriyeli sığınmacılar için yapılan çadırkentte görev yapan bazı kişilerin de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar Derik ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. - Mardin