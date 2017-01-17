Derik'te Terör Operasyonu: 4 Gözaltı

MARDİN (İHA) – Mardin’in Derik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Derik'te Terör Operasyonu: 4 Gözaltı

MARDİN (İHA) – Mardin'in Derik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği terör operasyonunda terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG üyesi oldukları gerekçesiyle 2'si Suriye uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 1'i serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

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