MARDİN (İHA) – Mardin'in Derik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği terör operasyonunda terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG üyesi oldukları gerekçesiyle 2'si Suriye uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 1'i serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN
Derik'te Terör Operasyonu: 4 Gözaltı
MARDİN (İHA) – Mardin’in Derik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
MARDİN (İHA) – Mardin'in Derik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
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