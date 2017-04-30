Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Abdullah Turasan: "Bahar Aylarında Cilt Rahatsızlıkları...

Acıbadem Kayseri Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Abdullah Turasan, baharın gelmesi ile birlikte cilt rahatsızlıklarında artış yaşandığını söyledi.



Bahar ve yaz mevsiminde hava sıcaklıklarının yükselmesine bağlı olarak, dermatoloji kliniklerine başvuran hasta sayısında artış yaşandığını kaydeden Dr. Abdullah Turasan, "Güneş alerjileri, spesifik bir hastalığa uymayan döküntüler bu mevsimde çok görülebiliyor. Ayrıca polen mevsimi de olduğu için çeşitli alerjik reaksiyonlar hem solunum sistemi ile ilgili hem de deride daha etkili hale geliyor. Terlemeye bağlı şikayetler de artıyor" dedi.



Güneş kremi kullanımı önemli



Bu dönemde sorun yaşamamak için güneş kremi kullanımına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Abdullah Turasan, ayrıca terlemeye karşı pamuklu giysiler ve ayak sağlığı için de hava alan ayakkabılar tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.



"Güneş kreminde faktöre takılmamak lazım"



Güneş kreminin doktor kontrolünde kullanılmasını öneren Dr. Abdullah Turasan, kremin cilt tipine göre seçilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Bunun yanı sıra, faktör derecesinin çok da önemli olmadığını belirten Dr. Abdullah Turasan, "Güneş kremlerinde faktörlere takılmamak lazım. 30 faktöre sahip güneş kremi özel bir hassasiyeti olmayanlar için yeterli olur. En önemlisi de uygulama şeklidir. Önerimiz, kremin, güneşe çıkmadan yarım saat önce, çıktıktan sonra da iki ya da üç saatte bir güncellenmesi şeklindedir. Ama tecrübelerimize göre çoğu hastamız güneş kremini sabah bir kere sürüp akşama kadar onunla idare ediyor. Bu şekilde güneşten korunduklarını sanarak daha fazla güneş altında geziyorlar, böylece daha fazla güneş ışınına maruz kalıyorlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ