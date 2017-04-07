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Dergilik'te 2 Milyon 200 Bin Dergi İndirildi
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Dergilik'te 2 Milyon 200 Bin Dergi İndirildi

Turkcell, dijital dergi platformu Dergilik’in, yılın ilk üç ayında 2 milyon 200 bin kez indirilerek dijital dergicilik tarihinin okunma rekorunu kırdığını duyurdu.

Dergilik'te 2 Milyon 200 Bin Dergi İndirildi

Turkcell, dijital dergi platformu Dergilik'in, yılın ilk üç ayında 2 milyon 200 bin kez indirilerek dijital dergicilik tarihinin okunma rekorunu kırdığını duyurdu.

Turkcell'in akıllı telefon ve tabletlere özel geliştirdiği dijital dergi uygulaması Dergilik'in, içeriğinde yer alan 300 popüler yayınıyla okuyucuların yeni favorisi olduğun ve yenilenen Dergilik'in rafındaki yayınlar yılın ilk üç ayında toplam 2 milyon 200 bin kez indirildiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, geçen ay en çok eğlence kategorisindeki dergiler tercih edildiği belirtildi. Okuyucuların yarısından fazlasının eğlence içerikli dergileri indirdiği bildirildi. Mart ayında Dergilik'i cihazına indiren kullanıcı sayısı, önceki aya göre yüzde 50 artış gösterdiği aktarıldı. Dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye çok sayıda kategoride derginin yer aldığı Dergilik'in, diğer operatör müşterilerinin de cihazlarına yükleyebildiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada okunma sayıları şöyle sıralandı:

En fazla okunan ilk 3 ekonomi dergisi:

Para, Ekonomist, Forbes

En çok okunan teknoloji dergisi:

Popular Science

En çok okunan ilk 5 dergi

Leman, Atlas, Bayan Yanı, OT Dergi, Lezzet - İSTANBUL

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