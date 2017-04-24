Dergah Camisinde Mevlit Okutuldu

Şanlıurfa'nın Dergah Camisinde Miraç Kandili dolayısıyla okutulan mevlide binlerce kişi katıldı.



"Peygamberler şehri" olarak adlandırılan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisinde, il müftülüğü tarafından mevlit okutuldu. Okutulan mevlitte vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Kandil için akşam ezanından itibaren Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar camide namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Çevre illerden de Şanlıurfa'ya gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret ederek dua etti. - ŞANLIURFA