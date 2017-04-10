Dereye Uçtuğu Traktörün Altında Kaldı

Bursa'da, dereye uçtuğu traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybederken, eşi yaralı olarak kendi çabalarıyla kurtuldu. Olay, merkez Nilüfer'in Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BUP 92 plakalı traktörü kullanan Kadri İlhan, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Traktörün altında kalan İlhan hayatını kaybederken, eşi kendi imkanlarıyla dereden yaralı olarak çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, İlhan'ın eşini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



(İHA)