Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada yara almadan kurtulan bayan sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Başiskele Sahil Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K.(40) adlı bayan sürücü idaresindeki 59 AK 328 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Bağlar Caddesi üzerindeki dereye uçtu. Aracın dereye uçtuğunu gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bu sırada dereye uçan otomobilin sürücüsü E.K. ise kendi imkanlarıyla yara almadan aracın içerisinden çıktı. Vatandaşların da yardımıyla dere içerisinden çıkarılan sürücü E.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Gölcük devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ