BOLU merkeze bağlı Ilıcakınık Köyü'ndeki evinden dün çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 58 yaşındaki Murat Abacı'nın derede cesedi bulundu.



Ilıcakınık Köyü'nde oturan Murat Abacı, dün akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra dönmedi. Yakınları ve köylüler, bugün gün boyunca köyün çevresinde arama yaptı. Abacı'nın 14 BH 972 plakalı otomobili, köyün yakınındaki Mudurnu Deresi kenarında bulundu. Derenin kıyısına inen yakınları suda Abacı'nın cesedini buldu. Gelen jandarma ekibi çevrede inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Abacı'nın cesedi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Vücudunda yara izine rastlanmayan Abacı'nın dereye düşmesi sonucu öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek. - Bolu