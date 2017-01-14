Dereceye Giren Velilere Ödül

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu tarafından 'Velilerimiz Okuyor' adlı sınavda dereceye giren öğrenci velilerine ödülleri verildi.



Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm okullarda başlatılan 'Velilerimiz Okuyor' projesine Borsa İstanbul İlkokulu velileri yoğun bir ilgi gösterdi.



Doğan Cüceloğlu'nun 'Geliştiren Anne-Baba' isimli kitabını okuyan 237 veli sınava katıldı. Sınav sonrasında birinci Hasan Tosun, ikinci Hanife Yavuz, üçüncü ise aynı puanı alan Medine Atay, Selman Özer, Mehmet Yavuz oldu.



Dereceye giren velilere ödülleri Okul Müdür Yardımcısı Nihat Kaplan tarafından verildi. Okuma sonucunda yapılan sınava katılan velilere katılım belgesi verilerek teşekkür edildi. - ADIYAMAN