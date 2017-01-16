Dereceye Giren Sporcular Kupalarını Aldı

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen 7. Osmangazi Kış Kupası 8 Yaş Tenis Turnuvası, kızlar ve erkeklerde yapılan final müsabakalarıyla tamamlandı. 13 kulüpten 217 sporcunun katıldığı turnuvada kızlarda Yıldırım Belediyespor'dan İlmeray Masat, erkeklerde ise Podyum Tenis Kulübü'nden Metehan Genç birinci oldu.

Osmangazi Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvanın final maçları büyük bir heyecana sahne oldu. Geleceğin tenis yıldızları çeyrek final, yarı final ve final maçlarında dereceye girebilmek için raket salladı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kızlarda Yıldırım Belediyespor'dan İlmeray Masat birinci, Büyükşehir Belediyespor'dan Duru Karabaş ikinci, Uludağ Üniversitesi Kulübü'nden Alize Bade Sılacı üçüncü olurken, Podyum Tenis Kulübü'nden Naz Arda da dördüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Podyum Tenis Kulübü'nden Metehan Genç birinci, GHSİM'nden Egemen Arda ikinci, GD Spor Kulübü'nden Uygar Tekin üçüncü olurken, Yıldırım Belediyespor'dan Nuh Mete Düzgün ise dördüncülük başarısı gösterdi.

Dereceye giren sporculara kupaları ve hediyeleri Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak ve antrenörler tarafından verildi. Ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, tenis sporunun başlangıç yaşı olan 8 yaş kategorisinde katılımın rekor seviyede olduğunu belirterek, "Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ederim. Çocuklarımızın büyük bir özgüvenle, birbirleriyle dostane bir şekilde mücadele etmesi gurur verici bir durum. Bizim gönlümüzde hepsi birer şampiyon. Bu tesisler hepimizin. Buralarda geleceğin şampiyonları, milli sporcuları yetişecek. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.