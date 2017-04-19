Dereceye Giren Dartçılar Ödüllendirildi
Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Ankara ve Gaziantep’te düzenlenen şampiyonada dereceye giren dartçıları ödüllendirdi.
Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen şampiyonada dereceye giren dartçıları ödüllendirdi.
Geçtiğimiz günlerde Ankara ve Gaziantep'te yapılan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonasında Bilecik'i temsil ederek Türkiye derecesi yapan Dart Sporcuları ve antrenörleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından ödüllendirildi. Yarışmada dereceye giren sporcuları ve antrenörleri makamında kabul ederek sevinçlerine ortak olan İl Müdürü Yıldız, "Dart branşı en başarılı branşlarımızdan birisi bu branşta ilimizi en iyi şekilde temsil etmelerinden ve Türkiye derecesi yapmalarından dolayı büyük gurur duydum. Onur Kuş Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Turnuvası Ankara Türkiye 1'incisi ve Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Gaziantep Türkiye 2'inci oldu. Mehmet Can Beler Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Turnuvası Türkiye 3'üncüsü oldu. İsmail Çelen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Ankara Türkiye 3'üncüsü oldu. Alper Anıl Salın Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Ankara Türkiye 2'incisi, Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Ankara 3.Ayak Türkiye 2'incisi oldu. Sefa Ateş Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Ankara Türkiye 2'incisi, Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Turnuvası Ankara Türkiye 3'üncüsü oldu. Ahmet Besim Deveci Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Turnuvası Türkiye 3'üncüsü, Fatma Aşçı Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Ankara Türkiye 3'üncüsü, Furkan Bozyiğit Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Ankara Türkiye 3'üncüsü, Yunuscan Yıldırım Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Ankara Türkiye 3'üncüsü olarak ilimizi en iyi şekilde temsil ettiler. Bu başarının kazandırılmasında en büyük emeğin Antrenörler İsmail Torunlar, Özlem Torunlar ve Aydan Yavuz'dur ve onları da kutluyorum" dedi.
Konuşmanın ardından İl Müdür Yıldız, başarılı sporcuları ödüllerini takdim etti. - BİLECİK