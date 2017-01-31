Dere Yatağında Mahsur Kalan Kişiyi Afad Kurtardı

Çanakkale'de dere yatağında mahsur kalan kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karacaören köyünde yaşayan M.K, 2 gün önce kayboldu.



M.K'nin bölgedeki bir dere yatağında bulunduğunun ve buradan çıkamadığının öğrenilmesi üzerine AFAD Arama ve Kurtarma Ekibi tarafından bölgede çalışma yapıldı.



AFAD ekiplerinin çalışmasının ardından M.K bulunduğu yerden kurtarılıp tedavi altına alındı.