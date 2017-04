Dere Kenarındaki Cinayete 1 Tutuklama

İZMİR'in Buca İlçesi'nde dere kenarında bıçakla yaralanmış halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden demir ustası Erol Çinoğlu'nun (43) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden F.A. (19) tutuklandı. Çinoğlu'nun, tuvalet ihtiyacını dereye gideren gençleri uyardığı, tartışmanın da bu yüzden çıktığı öğrenilirken, F.A.'nın Antalya'ya kaçmak isterken otobüs terminalinde yakalandığı bildirildi.



Olay, Akıncılar Mahallesi'ndeki bir dere yatağında geçen cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bıçakla yaralı halde yerde yatan bir kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis, yaralanan kişinin evli ve 2 çocuk babası Erol Çinoğlu olduğunu belirledi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çinoğlu ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çinoğlu, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



2'Sİ ÇOCUK 7 KİŞİ GÖZATLINA ALINDI



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ardından, Çinoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili olarak F.A., E.K. (19), H.İ.A. (19), M.Y. (19), A.İ. (20), M.H.Y. (17) ve F.S. (17) gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen zanlılardan yaşları küçük olan M.H.Y. ile F.S. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zanlılardan F.A. ile F.S.'nin Antalya'ya kaçmak üzere otobüs terminaline gittikleri ve burada yakalandıkları öğrenildi. Ayrıca, olayda kullanılan bıçak da F.A.'nın üst aramasında ele geçirildi.



TUVALET TARTIŞMASI



Öldürülen Çinoğlu'nun, dereye tuvalet ihtiyaçlarını gideren gençleri uyardığı, tartışmanın da bu nedenle çıktığı bildirildi. İfadesinde, Çinoğlu'nun kendilerine saldırdığını ve uyuşturucu etkisinde olduğunu ileri süren F.A.'nın, öldürmek istemediğini, kendini korumak için bıçağı savurduğunu söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. tutuklandı. H.İ.A., M.Y., E.K. ve A.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşı küçük olan 2 zanlı M.H.Y. ve F.S. de sevk edildikleri adileyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



