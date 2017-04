AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, evli ve 1 çocuk babası 22 yaşındaki Ali Sevinç'in dere kenarında cesedi bulundu. Sevinç'in yanında, bonzai adlı sentetik uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.



Acarlar Mahallesi 15 Sokak'taki dere kenarında, bugün saat 08.00'de, evli ve 1 çocuk babası Ali Sevinç'in cesedi bulundu. Sabah dere kenarından geçenlerin görerek haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis tarafından yapılan incelemede, Sevinç'in yanında bonzai adlı sentetik uyuşturucu madde bulundu. Acarlar Sebze ve Meyve Hali'nde at arabasıyla taşımacılık yaptığı belirtilen Sevinç'in cesedi, otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Aydın