Derdini Göz Hareketleriyle Anlatabiliyor

Denizli'nin Kale ilçesinde 4 yıl önce ALS hastalığı teşhisi konan, yakalandığı hastalık nedeniyle konuşma yeteneğini kaybeden kişi, göz hareketlerini sese dönüştüren sistem sayesinde iletişim kurabiliyor.



Evli ve üç çocuk babası Yusuf Sayıntürk (46), 2013'te ALS hastalığı tedavisi görmeye başladı. Yatağa bağımlı hale gelen Sayıntürk, bir yıl önce midesinden beslenmeye başladı. Duvara yerleştirilen alfabe tahtası ile derdini anlatmaya çalışan Sayıntürk'ün eşi Fatime Sayıntürk (33), internette gördüğü göz takip sistemiyle eşinin iletişim kurabileceğini düşündü ve durumu çevresindekilere anlattı.



Maddi durumunun imkan vermediğini söylemesi üzerine hayırsever iş adamı Öztürk Taştan, sistemin alınmasını sağladı.



Fatime Sayıntürk, yaptığı açıklamada, ALS hastası eşinin üç yıldan beri yatalak olduğunu söyledi.



"Solunum fonksiyonunu kaybetti, makineye bağlandı." diyen Sayıntürk, şunları kaydetti:



"Yemek yeme fonksiyonunu da kaybetti, midesinden besliyoruz. Bizim için yememesi, solunumu sorun ama konuşmaması, iletişim kurumaması, derdini anlatamaması daha zor. Onun için bu cihazı araştırdık internetten. İş adamlarımız cihazı almamıza yardımcı oldular, Allah razı olsun. Eşim sürekli Denizli'ye ambulansla gelip gitmekte. Belediye Başkanımız Erkan Hayla da bize çok yardımcı oluyor. Zor bir süreç zor bir hastalık. Herkesten Allah razı olsun."



Eşinin söylemek istediklerini sistemin seslendirmesinin çok yararlı olduğunu dile getiren Sayıntürk, "Çok güzel bir şey, çocuklar da duygulandı. Mutfakta olsam bile hoparlör ile sesini oradan duyabileceğim." dedi.



Eşinin Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ifade eden Sayıntürk, "Sürekli maçlarını seyrediyor. Özellikle Volkan Demirel'in kendisini ziyaret etmesini istiyor. Ziyaret ederse bizi çok memnun eder." şeklinde konuştu.



"Bu cihaz sayesinde tekrar sesini duyabildik"



Ali Sayıntürk (48) de kardeşinin hastalık nedeniyle 4 yıl içinde bu hale geldiğini söyledi.



"Teşhisi Pamukkale Üniversitesinde konuldu. İlk tedavisini Ankara'da yaptırdık." diyen Sayıntürk, şunları belirtti:



"Daha sonra İzmir'e, Bursa'ya ve İstanbul'a götürdüm. Buralarda hastalığın çaresi olmadığını, tedavisinin olmadığını sadece tek ilacın olduğunu, onun da hastalığın yayılmasını önlemek için olduğunu söylediler. Günden güne gözümüzün önünde hastalık ilerledi. Yemeden, içmeden kesildi, artık son 1- 1,5 yıldır sesini bile duyamıyorduk. Sağ olsun, bu cihazı alanlardan Allah razı olsun. Bu cihaz sayesinde tekrar sesini duyabildik."



Hastalığın kardeşi ve kendileri açısından zor olduğuna dikkati çeken Sayıntürk, "Kardeşimle devamlı hastaneye gelip gidiyoruz, belediyenin ambulansı ile. Tüm yardım edenlere teşekkür ederim. Bu cihaz sayesinde belki de bakanlar için çok çok kolaylık olacak çünkü insan bazen otururken bile ne dediğini duyamıyoruz, hareketlerini göremiyoruz. Devamlı gözümüz onda oluyordu. Şimdi artık daha rahatız ama yine de sıkıntılarımız var." görüşünü paylaştı.



Sayıntürk, "İlk cihaz kurulduğu zaman, cuma günü beni aradı. 'Cuman mübarek olsun abi.' dedi. 1,5 yıl oldu sesini duymadık, sesini duymak mutluluk verici." dedi.