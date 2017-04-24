Derbiyi Çocuklar Kazandı
Galatasaray, dün akşam gerçekleşen Fenerbahçe derbisine, formalarında 'Nef' yazısı yerine '#birizbirlikteyiz' hashtagi ile çıktılar.
Galatasaray, dün akşam gerçekleşen Fenerbahçe derbisine, formalarında 'Nef' yazısı yerine '#birizbirlikteyiz' hashtagi ile çıktılar. Böylece ilk kez bir spor kulübü hashtag işaretli bir forma ile resmi bir müsabakaya çıkmış oldu.
Kaynak: Dunya.com
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