Derbinin Tarihi Belli Oldu
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati belli oldu.
Kaynak: Dunya.com
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