Derbide 11'ler Belli Oldu

Derbide 11'ler belli olduGalatasaray mücadeleye ; Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski 11 ile çıkarken, Fenerbahçe maça şu 11 ile başlayacak: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatıf, Lens, V.Persieİstanbul DHA.

Derbide 11'ler Belli Oldu

Derbide 11'ler belli oldu

Galatasaray mücadeleye ; Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski 11 ile çıkarken, Fenerbahçe maça şu 11 ile başlayacak: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatıf, Lens, V.Persie

İstanbul DHA

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