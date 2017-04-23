Derbide 11'ler belli oldu



Galatasaray mücadeleye ; Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski 11 ile çıkarken, Fenerbahçe maça şu 11 ile başlayacak: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatıf, Lens, V.Persie



İstanbul DHA