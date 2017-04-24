Derbi Profesörü!

Aslan'ı yıkan Sarı- Laciverliler bu sezon dev maçlarda kalesinde gol dahi görmedi. Advocaat maçı, "Harika maç değildi, golü biz bulduk. İhtiyaç olanda buydu, mutluyuz!" sözleriyle özetledi.



Fenerbahçe bu sezon her ne kadar şampiyonluk yarışından uzak kalsa da Dick Advocaat yönetiminde derbilerde aldığı başarılı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldürdü. Hollandalı hocanın idaresinde Fenerbahçe bu sezon Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, kalesinde hiç gol görmeden 6 gol atmayı başarmıştı.



Ligin ilk devresinde Beşiktaş'la golsüz berabere kalan Sarı-Lacivertliler, rakibini kupada 1-0'la geçti. Fener yine ilk yarıda Trabzonspor'u 3-0 ve Galatasaray'ı da 2-0 yenmişti.



Advocaat'ın başarılı derbi karnesi dün gece Arena'da da devam etti. Josef de Souza'nın uzatmadaki altın kafasıyla rakibini deviren Kanarya, dev maçlarda gol yememe serisini sürdürürken bir derbiden daha başı dik ayrılmayı başardı.



'BİZDEN ÜSTÜN OYNADILAR'



Oyuncularını soyunma odasında özel olarak kutlayan Advocaat maçı ise şu sözlerle değerlendirdi: "Deplasmanda Galatasaray'la oynadık. Rakibin sonuna kadar savaşacağını biliyorduk. İlk yarıda pozisyon yoktu pek. Onlar biraz daha kontrol eder gibi göründü. İkinci yarı da öyle geçti, fırsat üretmeye çalıştılar.



Harika bir maç değildi, ama golü atan biz olduk ve ihtiyacımız olan da buydu. Selçuk ve Sneijder harika oyuncular. Onlara biraz daha erken baskı yapmalıydık, yaptık da. Maçın büyük bölümünde Galatasaray üstündü ama bunda iç saha avantajı da önemli. Şu an kupayı düşünüyoruz. Maç maç kalan hedefler için konuşabiliriz."



(Fanatik)