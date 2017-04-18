Derbi Öncesi Podolski ile İlgili Sır Bilgi

Sneijder ve de Jong'u, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynatacak olan Tudor, Lukas Podolski için kararını veremedi. Galatasaray'da Lukas Podolski'nin geçtiğimiz rahatsızlık yaşadığı ve bu yüzden antrenmanlara katılamadığı ortaya çıktı.



Alman yıldızın Cuma gününden itibaren antrenmanlara çıkamadığı bilgisine ulaşıldı. Dış kulak yolunda minimal sorun olan Podolski'nin Cuma ve Cumartesi günü yapılan antrenmanlarda rahatsızlığı nedeniyle yer almadığı bildirildi.



Podolski, kulağındaki rahatsızlık nedeniyle 2 gün idmana çıkamazken Alman yıldız Pazartesi gününden itibaren takıma katıldı. Podolski'nin performansını ve son durumu henüz gözlemleyemeyen Tudor, Alman yıldızla alakalı kesin kararını veremedi.



Wesley Sneijder, Fenerbahçe maçında oynayacak mı?



Teknik Direktör Igor Tudor, aralarında son haftalarda soğuk rüzgarlar esen Wesley Sneijder, de Jong ve Lukas Podolski ile bir araya geldi.



3 yıldız futbolcusu ile antrenman öncesinde görüşen Tudor'un bu adımı Florya'daki ortamı yumuşattı, gerginliği ortadan kaldırdı



Bu görüşme sonrasında bu akşam yapılan taktik antrenmanında büyük bölümünde Tudor, Wesley Sneijder'a as takımda yer verdi. Bu zirve sonrasında Hollandalı yıldızın derbide oynama ihtimali arttı. futbolArena