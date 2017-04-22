Derbi Notları!

Bugüne kadar oynanan maçlarda Fenerbahçe 49, Galatasaray 33 defa kazandı, 37 maç berabere bitti.



Karşılaşma öncesi Opta tarafından derlenen maç önü notları (Opta Facts) şöyle:



Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan 59 derbide sarı kırmızılılar 23 kez kazanırken, Fenerbahçe 14 galibiyet aldı. 22 mücadele ise berabere sonuçlandı.



Galatasaray, Nisan 2012'den bu yana evinde Fenerbahçe'ye yenilmiyor. Bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı en son Kasım 2000-Aralık 2004 arasında iç sahada beş maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı.



Son iki lig maçını kazanan Fenerbahçe, 2017 yılında üst üste 3 lig galibiyeti alamadı.



Wesley Sneijder, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı altı lig maçında 3 gol atıp 1 asist yaptı. Galatasaray'ın Sneijder'in doğrudan katkısı olmadan Fenerbahçe'ye attığı son gol, 12 Mayıs 2013'te Burak Yılmaz'ın attığı penaltı golüydü.



Wesley Sneijder, Fenerbahçe'ye 1 gol daha atarsa bu sayıyı 4'e çıkaracak ve sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Mirza Sejdic'i geride bırakarak Fenerbahçe'ye ligde en çok gol atan Galatasaraylı yabancı futbolcu olacak.



Selçuk İnan, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 12 maçta 2 gol 2 asistle 4 gollük katkı yaptı.



Bu sezon Süper Lig'de en az 15 maça çıkan oyuncular arasında 90 dakika başına en fazla kilit pas ortalaması tutturan iki oyuncu Wesley Sneijder (3,2) ve Jeremain Lens (3) oldu.



Ligde Beşiktaş'ın ardından rakiplerine en az şut imkanı tanıyan iki takım Galatasaray (282) ve Fenerbahçe (285).



Ligde Beşiktaş'ın (% 62) ardından topa en fazla sahip olan iki takım Galatasaray (% 61,8) ve Fenerbahçe (% 54,5).