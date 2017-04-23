Derbi Maçtan Notlar
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, son oynadıkları maça göre kadroda önemli değişiklikler yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, son oynadıkları maça göre kadroda önemli değişiklikler yaptı.
Hırvat teknik adam, Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inden 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.
Medipol Başakşehir maçında görevlendirdiği Aurelien Chedjou, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Josue Pesqueira ve Eren Derdiyok'u bu kez tercih etmeyen Tudor, derbide bu futbolcuların yerine Sabri Sarıoğlu, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Wesley Sneijder ve Lukas Podolski'ye forma verdi.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yanı sıra Chedjou, Sinan Gümüş ve Luis Cavanda, maçın kadrosunda yer almadı.
Sneijder ilk 11'de
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, son iki maçta yedek soyundurduğu Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görevlendirdi.
Hollandalı futbolcu, ligde son oynadıkları Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.
Tudor'un, Medipol Başakşehir maçında tercih etmediği Lukas Podolski ile son iki karşılaşmada görev vermediği Carole ve Tolga Ciğerci de derbiye ilk 11'de başladı.
Sabri Sarıoğlu 6 maç sonra ilk 11'de
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.
Igor Tudor'un Galatasaray'ın başındaki ilk maç olan 21. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de forma giyen tecrübeli futbolcu, daha sonraki 6 karşılaşmada Hırvat teknik adam tarafından tercih edilmedi.
Sabri Sarıoğlu söz konusu karşılaşmaların 5'inde yedek kalırken, birinde ise kadroya alınmadı.
Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisiyle 6 maç aradan sonra kendisine ilk 11'de yer bulabildi.
Tudor sistemde değişikliğe gitti
Igor Tudor, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta saha içi dizilişinde değişiklik yaptı.
Göreve geldiğinden beri genelde takımını 3-5-2 sistemi ile oynatan Hırvat teknik adam, Fenerbahçe derbisinde farklı bir sistemle futbolcularını sahaya sürdü.
Sarı-kırmızılı takım, önceki teknik direktörü Jan Olde Riekerink yönetiminde oynadığı 4-2-3-1 sistemi ile derbiye çıktı.
Kaleyi Fernando Muslera'nın koruduğu sarı-kırmızılı takımda savunma hattı Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Carole'den oluştu. Teknik direktör Tudor, ön libaroda Tolga Ciğerci ve Selçuk İnan'ı görevlendirirken, kanatlarda ise Yasin Öztekin ve Armindo Bruma forma giydi. Forvet arkasında Wesley Sneijder'in sahaya çıktığı Galatasaray'da ileri uçta ise Lukas Podolski oynadı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Cenk Gönen, Linnes, Hakan Balta, Nigel de Jong, Rodrigues, Josue ve Eren Derdiyok oturdu.
Ahmet Çalık'ın ilk derbisi
Galatasaray'ın milli futbolcusu Ahmet Çalık, sarı-kırmızılı formayla ilk derbi maçına çıktı.
Devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer edilen Ahmet Çalık, ligin 22. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbide forma giyememişti.
Teknik direktör Igor Tudor da sarı-kırmızılı takımın başında ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev yaptı.
Tribünler büyük oranda doldu
Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisinde tribünleri büyük oranda doldurdu.
Sarı-kırmızılı futbolseverler, karşılaşmayı izlemek için tribünlerdeki yerini alırken, statta yaklaşık 40 bin izleyicinin olduğu görüldü.
"#BirizBirlikteyiz" kampanyasına destek
Galatasaraylı futbolcular, forma sponsoru olan gayrimenkul firması Nef'in çocukların eğitimine destek sağlamak amacıyla başlattığı kampanya çerçevesinde derbi maça, üzerinde "#BirizBirlikteyiz" etiketinin yer aldığı formayla çıktı.
Nef ve Nef Vakfı tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlatılan kampanyayla çocukların eğitimine destek olma çağrısı yapıldı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, maça göğüslerinde Nef logosu yerine "#BirizBirlikteyiz" etiketinin yer aldığı formalar ve pankartla maça çıktı. İlk defa bir futbol takımı, göğsünde ana sponsor logosu yerine bir sosyal sorumluluk kampanyasının sloganını taşıyan formalarla sahada yer aldı.
Etkinlik kapsamında Galatasaray'ın maçtaki ilk 11'ini bir çocuk taraftar anons ederken, sarı-kırmızılı futbolcular, üzerinde "Çocuklar için #BirizBirlikteyiz" yazısının olduğu pankartı taşıdı.
21 Yaş Altı Ligi'nde Fenerbahçe kazandı
Derbi müsabakası öncesi her iki takımın 21 Yaş Altı Ligi'ndeki karşılaşmasında gülen taraf Fenerbahçe oldu.
Florya Metin Oktay Tesisleri'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takımın gollerini Çağrı Giritlioğlu ile Yusuf Tantan (Kendi kalesine) attı.
Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 69 puanla liderliğini sürdürürken, Galatasaray ise 47 puanda kaldı.
Basının ilgisi yüksek
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiye medya mensupları büyük ilgi gösterdi.
Karşılaşmayı takip etmek üzere biri Fransız olmak üzere toplam 247 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı açıklandı.
Bu arada vefat eden eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ve Galatasaray Kulübü üyesi Prof. Dr. Erdoğan Teziç için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.