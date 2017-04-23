Derbi Maçtan Notlar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'la deplasmanda oynadıkları derbide takımını son maça göre tek değişiklikle sahaya sürdü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'la deplasmanda oynadıkları derbide takımını son maça göre tek değişiklikle sahaya sürdü.
Türk Telekom Arena'da oynanan derbide Hollandalı teknik adam, Süper Lig'de oynanan son maçta Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenen kadrosunda mecburi bir değişiklik yaptı.
Sakatlığı nedeniyle hafta boyunca antrenmanlarda yer alamayan Gregory van der Wiel'in yerine sarı-lacivertlilerin sağ bekinde Şener Özbayraklı forma giydi.
Fenerbahçe'de kalede Volkan Demirel görev alırken, savunma dörtlüsü Şener, Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahada Mehmet Topal, Josef de Souza ve Alper Potuk'a şans tanıyan Advocaat, kanatlarda yine Jeremain Lens ile Aatif Chahechouhe'yu oynattı. Sarı-lacivertlilerde ileri uçta ise Robin van Persie yer aldı.
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise kaleci Fabiano Ribeiro ile Ozan Tufan, Moussa Sow, Volkan Şen, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter ve Salih Uçan, teknik direktör Advocaat'tan forma bekledi.
Fenerbahçe taraftarı 6 yıl sonra Türk Telekom Arena'da
Fenerbahçe taraftarı, deplasman yasağının kalkmasıyla 6 yıl sonra Türk Telekom Arena'ya geldi.
Öğlen saatlerinde Kadıköy'de Ülker Stadı'nın önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün ayarladığı 30'un üzerinde belediye otobüsüyle Türk Telekom Arena'ya hareket etti.
Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleşen yolculuk sırasında Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerini taşıyan otobüslere zarar verdi. Taraftarlar, birçok otobüsün camını kırdı. Büyük bir olay çıkmadan Türk Telekom Arena'ya gelen 2 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, maçtan 2.5 saat önce kendileri için ayrılan tribünlerde yerini aldı.
Son olarak Galatasaray deplasmanına 18 Mart 2011'de giden sarı-lacivertli taraftarlar, tam 2 bin 228 gün sonra Türk Telekom Arena'da takımına destek oldu.
Lens'in ilk Galatasaray derbisi
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Lens, sarı-lacivertli formayla ilk Galatasaray derbisini oynadı.
Sezon başında İngiltere temsilcisi Sunderland'den kiralanan Lens, sezonun ilk yarısındaki Galatasaray derbisini sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu maçta ilk 11'de sahaya çıkarak kariyerindeki ilk Galatasaray derbisini yaşamış oldu.
Fenerbahçe'de iki eksik
Fenerbahçe, derbiye iki futbolcusundan yoksun çıktı.
Son haftalarda ilk 11'de forma giyen Van der Wiel ile geçen ay kolu kırıldığı için sezonu kapatan Jose Fernandao, derbide sakatlıkları nedeniyle forma giymedi.
Bu iki ismin yanı sıra Fenerbahçe'de Miroslav Stoch, Oleksandr Karavaiev ve Emmanuel Emenike, teknik direktör Advocaat tarafından 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.