Derbi Maçın Ardından

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta 1-0 yenildikleri Fenerbahçe'nin, kendilerinden 2-3 seviye altta bir takım olduğunu savunarak, kaybettikleri için üzüldüklerini söyledi.



Türk Telekom Arena'daki maçtan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Podolski, "İyi oynayan, en az 3 gömlek daha iyi oynayan bir Galatasaray olduğunu herkes gördü. Birçok pozisyon bulduk ama günün sonunda maçı kaybettik. Bu, bizi üzüyor. Daha da acısı, karşımızda kazanmayı isteyen bir takım yoktu." diye konuştu.



Fenerbahçe'nin bu sezon karşılaştıkları alt lig takımlarından bile kötü oynadığını savunan golcü futbolcu, "Takımımı ve taraftarlarımızı çok sevdiğim için maçtan önce sadece galibiyeti düşünüyordum. Puan tablosunda bir üst noktada olmamız için kazanmamız gerekiyordu ama olmadı. Kazanmak istemeyen, 2-3 seviye altta bir takıma yenilmek beni çok üzdü. Burada 2. Lig, 3. Lig takımlarıyla oynadık ama onların performansı bile böyle değildi." ifadelerini kullandı.



Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan 31 yaşındaki Podolski, Galatasaray kariyerindeki son Fenerbahçe derbisine çıktığının hatırlatılması üzerine, "Bu derbileri özleyeceğim. Taraftarların oluşturduğu özel bir atmosfer oluyor. Tabii ki galibiyetle veda etmek isterdim ama yazık oldu." şeklinde görüş belirtti.



"2 yılda 5 hoca değişikliği oldu"



Lukas Podolski, Galatasaray'da 2 yılda 5 teknik adam değişikliği yaşandığını kaydetti.



"Galatasaray'ın gelecek sezon şampiyonluğa oynaması için nasıl değişiklikler yapılması gerekiyor?" şeklindeki bir soru üzerine sarı-kırmızılı futbolcu, "Bu takım, Türkiye'nin en büyük takımı. Avrupa'da ve dünyada en çok bilinen takımı. Tarihiyle gurur duymalı. Burada 2 sene geçirdim. Şampiyon olamadım ama bazı başarılar kazandık. Harika bir stat ve harika taraftarlar var. Daha çok sakinlik ve huzur olmasını umarım. Çünkü 2 yılda 5 hoca değişikliği oldu." değerlendirmesinde bulundu.