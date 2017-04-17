Derbi Maça Doğru

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile 23 Nisan Pazar günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılıların, top kapma ve pas çalışmasının ardından kanat organizasyonları üzerinde durduğu belirtildi. Antrenmanın koşular sonrası oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.



Bu arada sarı-kırmızılı oyuncuların, antrenman öncesinde 16 Nisan 1978 doğumlu Igor Tudor'un doğum gününü pasta keserek kutladığı kaydedildi.



Galatasaray, derbinin hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.