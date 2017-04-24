Derbi Kaybı; 100 Milyon!

Sarı-kırmızılılar ligde 49 puanda kalırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da yok denecek kadar azalattı. Geçen sezonu da aldığı men cezası nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadan kapatan Galatasaray'da, bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek adına ilk ikiye girmek çok büyük önem taşıyordu. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek, finansal açıdan da yönetimi rahatlatacaktı ancak Fenerbahçe derbisinde alınan yenilgiyle bu durum oldukça zora girdi.



Ligde 57 puanı bulunan Medipol Başakşehir ile arasında 8, Fenerbahçe ile arasında ise 4 puan fark bulunan sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ne girmesi mucizelere bağlı durumda. Başakşehir, ligde kalan 6 maçında 10 puan alırsa, Galatasaray tüm maçlarını kazansa bile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyor.



DERBİDEN ÇOK DAHA FAZLASI KAYIP GİTTİ



Bu sezon UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Avrupa kupalarına katılamayan Galatasaray, 2016/2017 sezonu da ilk iki sırada ligi bitiremez ise çok önemli bir gelirden iki sezon üst üste mahrum kalmış olacak.



Galatasaray, 2012/2013 sezonuyla birlikte peş peşe 4 sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en az grup maçları oynama şansı yakalamış ve bu 4 sezon içerisinde kasasına çok önemli bir gelir koymayı başarmıştı. UEFA'nın açıkladığı resmi rakamlara göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı son 4 sezonda toplam 98 milyon euroluk gelir elde etmişti



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'dan elde ettiği gelir…



2012/2013 - 24 milyon 782 bin euro



2013/2014 - 21 milyon 72 bin euro



2014/2015 - 18 milyon 594 bin euro



2015/2016 - 33 milyon 941 bin euro 2016/2017 - UEFA'dan men cezası



2017/2018 - ???



(Sporx)