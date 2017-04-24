Derbi Kaybı; 100 Milyon!
Galatasaray'ın derbide Fenerbahçe'ye mağlup olması 100 milyon TL'yi de zora soktu! Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar ligde 49 puanda kalırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da yok denecek kadar azalattı. Geçen sezonu da aldığı men cezası nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadan kapatan Galatasaray'da, bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek adına ilk ikiye girmek çok büyük önem taşıyordu. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek, finansal açıdan da yönetimi rahatlatacaktı ancak Fenerbahçe derbisinde alınan yenilgiyle bu durum oldukça zora girdi.
Ligde 57 puanı bulunan Medipol Başakşehir ile arasında 8, Fenerbahçe ile arasında ise 4 puan fark bulunan sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ne girmesi mucizelere bağlı durumda. Başakşehir, ligde kalan 6 maçında 10 puan alırsa, Galatasaray tüm maçlarını kazansa bile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyor.
DERBİDEN ÇOK DAHA FAZLASI KAYIP GİTTİ
Bu sezon UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Avrupa kupalarına katılamayan Galatasaray, 2016/2017 sezonu da ilk iki sırada ligi bitiremez ise çok önemli bir gelirden iki sezon üst üste mahrum kalmış olacak.
Galatasaray, 2012/2013 sezonuyla birlikte peş peşe 4 sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en az grup maçları oynama şansı yakalamış ve bu 4 sezon içerisinde kasasına çok önemli bir gelir koymayı başarmıştı. UEFA'nın açıkladığı resmi rakamlara göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı son 4 sezonda toplam 98 milyon euroluk gelir elde etmişti
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'dan elde ettiği gelir…
2012/2013 - 24 milyon 782 bin euro
2013/2014 - 21 milyon 72 bin euro
2014/2015 - 18 milyon 594 bin euro
2015/2016 - 33 milyon 941 bin euro 2016/2017 - UEFA'dan men cezası
2017/2018 - ???
(Sporx)