Derbi Kapalı Gişe

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide TT Arena’nın bu sezon ilk kez dolu olması bekleniyor.

Derbi Kapalı Gişe

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide TT Arena'nın bu sezon ilk kez dolu olması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu sezon kötü gidişat ile tribünleri de dolduramayan sarı-kırmızılılarda derbi büyük ilgi görürken, 25 bin bilet satıldığı öğrenildi. TT Arena'da oynanacak olan dev derbide stadın tamamen dolması bekleniyor. Derbide ayrıca 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı izleyecek.

Beşiktaş derbisi

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da oynanan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesini 38 bin 373 seyirci izlemişti. Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyeti ile tamamlanırken, siyah-beyazlıların tek golünü Talisca kaydetmişti. - İSTANBUL

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