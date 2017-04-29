Derbi İmparatorluğu!

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a tüm branşlarda fark atıyor. Son iki sezondur başkanlık koltuğunda oturan Dursun Özbek yönetiminde en önemli rakibi Fenerbahçe karşısında varlık gösteremiyor. Galatasaray, 23 Mayıs 2015'te yapılan genel kuruldaki seçimi kazanan ve 10 Haziran 2015'te de mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturan Özbek döneminde Fenerbahçe ile farklı branşlarda yaptığı 33 derbinin sadece 4'ünü kazanabildi.



POTADA 14'E 3!



G.Saray'ın bu dönemde futbolda tek galibiyeti var. Voleybolda ise sıfır çekti. Basketbolda 17 maçın 14'ünü Fener kazandı.



FUTBOLDA DA FENERBAHÇE ÖNDE



Galatasaray, Dursun Özbek döneminde Fenerbahçe ile futbolda oynadığı 5 maçın sadece birinden galibiyet elde etti. Fenerbahçe'nin 2 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta uzun bir aradan sonra TT Arena'da G.Saray'ı yendi.



(Takvim)