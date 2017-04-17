Derbi Biletleri Satışa Çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında TT Arena'da oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı.



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da TT Arena'da oynanacak derbinin biletlerinin satışa sunulduğu bildirildi. Taraftarlar, 107 TL ile 515 TL arasındaki biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif satış noktaları, passo.com.tr'den satın alabilirler.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1 (Yemekli VIP): 515 TL



Kategori 2 (Yemekli) : 515 TL



Kategori 3 (Yemeksiz VIP): 415 TL



Kategori 4: 365 TL



Kategori 5: 290 TL



Kategori 6: 215 TL



Kategori 7: 162 TL



Kategori 8: 135 TL



Kategori 9: 107 TL - İSTANBUL