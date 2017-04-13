Derbi Bileti Alırken Dolandırıldı

Eskişehir'de bir vatandaş Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşması için internet üzerinden tanıştığı bir kişiden bilet almak isterken dolandırıldı.



Alınan bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi Kartaltepesi Sokak'ta bir apartmanda oturan M.D., internet üzerinden Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması için bilet satışı yapan O.A. ile konuşmaya başladı. O.A., bileti 100 lira karşılığında satabileceğini belirterek, M.D.'nin parayı hesaba yatırmasını istedi. Bunun üzerine parayı hesaba yatıran M.D., biletin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayarak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR