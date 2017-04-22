Derbi 14 Derecede Oynanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesinde hava sıcaklığının 14 derece olması bekleniyor.

Derbi 14 Derecede Oynanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesinde hava sıcaklığının 14 derece olması bekleniyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 19.00'da TT Arena'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli derbinin güzel bir havada geçmesi bekleniyor. Hafta başından itibaren İstanbul'u etkisi altına alan soğuk, haftasonu gidiyor. Her iki takım açısından da son derece önemli olan mücadelede Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklanan hava tahminlerine göre TT Arena'da maç saati hava sıcaklığının 14 derece olması bekleniyor. - İSTANBUL

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