Derbent Aladağ'ın Fizibilitesi Hazırlandı

Konya'nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, katıldığı "Yaşayan Konya Hafızası İkindi Sohbetleri'nde Aladağ Kayak Merkezi projesinin fizibilite çalışmasının yapıldığını söyledi.



Yaşayan Konya Hafızası İkindi Sohbetleri'nde geçmişten günümüze Derbent anlatıldı. Her hafta farklı bir ilçenin anlatıldığı programda, bu kez Derbent'in kültürü, tarihi yapısı ve doğal güzellikleri ele alındı. Katılımın yoğun olduğu programda konuşan İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, kış sporlarının merkezi haline gelecek olan Aladağ'a yapılacak tesislerin akıbeti hakkında bilgi verdi. Aladağ'a yapılacak olan tesislerin hem Derbent'e hem de Konya'ya değer katacağını ifade eden Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, vatandaşların yıllardır beklediği projenin fizibilite çalışmasının yapıldığını ifade etti.



Çalışmaların 10 yılı aşkın süredir devam ettiğini ifade eden Acar, "Bu süreçte Konya Büyükşehir Belediyesi ile Derbent Belediyesi koordineli olarak çalışmalar yapıyor. Master plan projesinin de en kısa zamanda teslim edilmesini bekliyoruz. Günü birlik ziyaretlerin yapılacağı vatandaşların kafe ve restoran hizmeti alacağı, kayak takımlarını kiralayabilecekleri sosyal tesis binasının da yer tespiti yapıldı. Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı bu konudaki çalışmalara hız verdi. Önümüzdeki 1 ay içerisinde master plan tamamlanacak. Ardından sosyal tesislerin projesi hazırlandıktan sonra temel atma çalışmaları başlayacak. Böylece Derbent, başta İç Anadolu Bölgesi olmak üzere bütün Türkiye için turizm merkezi ilan edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 17 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirecek olan Şeb-i Arus Törenleri'ne katılımları olduğu takdirde kayak merkezimizin açılışını gerçekleştirmesini arz edeceğiz" dedi.



Derbent'e yapılacak olan Aladağ Kayak Merkezi'nin yalnızca kış sporlarına ev sahipliği yapmayacağını dile getiren Acar, tesislerin yılın 365 günü vatandaşların hizmetine açık olacağını ifade ederek, "Tesislerimiz, kış aylarının dışında doğa sporlarının yapılacağı, futbol kulüplerinin kamp hizmeti alacağı hatta seminerlerin organize edileceği bir yer haline gelecek. Tesislerimiz yapıldığında uluslararası yarışlara da ve sahipliği yapacak hale geleceğinden şüphemiz yok. Aladağ, böylece Konya'nın dünyaya açılan bir penceresi olacak" ifadelerini kullandı.



İlçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı da, Derbent'in güzelliklerinin başta yurdum dört bir tarafı olmak üzere bütün dünyaya tanıtılacağını vurguladı.



Protokol konuşmalarının ardından Fahrettin Alişar'ın sunumuyla Derbent'in kültürü, tarihi yapısı ve doğal güzellikleri anlatıldı. - KONYA