Der Spiegel: Türkiye'den Yapılan İltica Başvuruları Yakında Karara Bağlanabilir

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk vatandaşlarının Almanya'ya yaptığı sığınma başvuruları konusunda yakında karar verilebileceği öne sürüldü. Referanduma kadar iltica başvuruları konusunda karar verilmediğine dikkati çeken Der Spiegel dergisi, referandumun ardından Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF'a Türkiye'deki durumun kaygı verici olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu, BAMF'ın da buna istinaden Türkiye'den iltica başvurusunda bulunanların durumunu gözden geçirerek, önümüzdeki günlerde karar verebileceğini yazdı.



Yedi bin başvuru



2016 ve 2017 yıllarında Türkiye'den Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunanların sayısının yedi bine yaklaştığı belirtilen haberde, geçen yıla kadar yüzde 10'un altında olan ilticaların kabul edilme oranının referandumun ardından artacağı, idam cezasının kabul edilmesi durumunda ise, bu sayının daha da artacağı tahmininde bulunuluyor.



Hakimler de var



Der Spiegel'in konuya ilişkin haberinde, Almanya'ya iltica başvurusu yapanlar arasında hakimlerin de bulunduğu bilgisi yer aldı. İsmi açıklanmayan iki hakimin yaşadıklarına yer verilen haberde, hakimlerin suçlamaları kabul etmedikleri ve konuyu AHİM'e taşımaya hazırlandıkları belirtiliyor. - Dortmund