Depresyon, uzun süreli üzüntü ve ilgi kaybı duygusuna neden olan bir duygudurum (mizaç) bozukluğudur. "Majör depresif bozukluk" veya "klinik depresyon" olarak da adlandırılan bu durum; kişinin nasıl hissettiği, ne düşündüğü ve nasıl davrandığı konularında çeşitli duygusal ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kişinin günlük normal yaşam etkinliklerinde zorluklar oluşturabiliyor.



Araştırmalara göre depresyon; çeşitli toplumlarda birbirine benzer sıklıkta görülüyor ve bir kişide yaşam süresince görülme olasılığı %15 -20 arasında değişiyor. Kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sık görülen depresyon, bazı çevresel etmenlerle artabiliyor ve bazı mesleklerde, doğal afet, savaşlar, ekonomik kriz dönemlerinde daha sıklıkla görülebiliyor.



Kişisel ve toplumsal etkileri olan depresyon ile ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla Kent Hastanesi, Konak Belediyesi ile Alsancak Güzelleştirme ve Koruma Derneği işbirliği ile "Depresyonu Anlamak: Depresyon ve Etkileri" konulu bir seminer düzenlenecek. Alsancak Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 18 Ocak 2017 Çarşamba günü 14: 30-15: 30 saatlerindeki seminerde Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Hancıoğlu; depresyona yol açan faktörleri, bireysel ve toplumsal etkilerini, nasıl tanı konulduğunu, nasıl tedavi edildiğini anlatıp, depresyon karşısında günlük yaşama uyum konusunda bireylerin neler yapılabileceğine dair bilgiler verecek. Seminer, halka açık ve ücretsiz.