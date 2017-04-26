Depresyondan Kurtulmak İsteyenlere 'Termal' Çözüm

Çok sayıda fiziksel rahatsızlığa deva olan termal suların, ruhsal sorunların çözümü konusunda da oldukça başarılı olduğu ifade ediliyor.



Kendini umutsuz ve çaresiz hissetmekle başlayan depresyon, birçok uzman tarafından çağımızın hastalığı olarak tanımlanıyor. Depresyona giren kişiler kendilerini 'bir kara deliğin içinde yaşıyor' gibi hissederken, bu hastalıktan kurtulmak için profesyonellerden yardım alırlar.



Uzmanlar depresyonun tedavisi için aile ve arkadaş desteğiyle, stresten uzaklaşma ve pozitif yaşam tarzının benimsenmesinin önemli olduğunu ifade ederken, depresyona giren kişilerin kendilerini daha huzurlu, sorunlardan uzaklaşabilecekleri ortamlarda hastalıklarını daha kolay yenebileceğini belirtiyor.



-Doğayla iletişim ruhu iyileştiriyor



Huzurlu termal suların da stresten uzaklaştırmada önemli bir etkisi olduğunu ifade eden Sanitas Thermal Hotel'in Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Düzçekiç, yüksek radon gazına sahip şifalı sularıyla dünya çapında ünlü olan Nevşehir'in Kozaklı ilçesinin temiz havası ve termal sularıyla hem fiziksel hem de ruhsal rahatsızlıklara iyi geldiğinin yapılan araştırmalarla kanıtlandığını belirtti.



Doğayla iletişim kurma olanağı sunduğu için termal tesislerin özellikle depresyona çare olduğunu kaydeden Düzçekiç, şunları söyledi:



"Fiziksel rahatsızlıklar kimi zaman ruhsal çöküşlere de neden olabiliyor. Uzmanlar, kronikleşmiş kas ve romatizmal ağrıların endişe ve kaygı yaşanmasına neden olduğunu, termal suları tercih eden hastalarda ise depresyon belirtilerinde azalma gözlendiğini ifade ediyor. Biz de Sanitas'ta bu durumu pek çok kez gözlemledik. Ruhsal rahatsızlığına çare bulmak, sorunlarından uzaklaşmak için otelimizi tercih eden misafirlerimiz buradan huzurla ayrıldı. Çünkü burada kişiler kendilerine dönüp içlerindeki endişe, huzursuzluk, kaygı gibi sıkıntıları atabiliyor. Kozaklı'nın 98 derecelik suyunun özel sistemle 40 dereceye indiği şifalı sulardan, SPA'mıza; bölgenin temiz havasından, rahatlatan masajlara verdiğimiz tüm hizmetler bizi tercih eden misafirlerimizin hafiflemiş olarak evlerine dönebilmesi için. Yüzde 98'lere varan müşteri memnuniyetimiz de bunun en güzel ödülü." - KAYSERİ