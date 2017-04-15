Depremzedeler İçin Konteynırlar Kurulmaya Başladı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından konteynırlar kurulmaya başladı.



Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2 Mart tarihinde meydana gelen depremin hemen ardından vatandaşlara çadırlar dağıtılarak vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilmişti. Depremzede vatandaşlar depremin meydana geldiğin gün itibariyle çadırlara yerleştirilmişti.



Aradan geçen yaklaşık 1 buçuk aylık sürenin ardından ilçeye konteynırlarda gönderildi. Samsat ilçe merkezinde altı ayrı noktada kurulacak olan yaklaşık 800 adet konteynır için yerlerinin hazırlanması, içme suyu, kanalizasyon, elektrik şebekesi ve sıhhi tesisat bağlantıları yapılıyor. Köylerle birlikte toplam bin 600 civarında konteynır ev kurulacak. İlk konteynırlar getirilerek kurulum işlemine başlandı. İlçede 20 gün içerisinde tüm depremzedeler konteynırlara yerleştirilecek.



Vatandaşlar konteynırların gelmesinden dolayı mutluluklarını dile getirirken, konteynırların küçük olduğunu öne sürdü.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, "2 Mart'ta meydana gelen depremden dolayı vatandaşlarımıza AFAD'ın göndermiş olduğu çadırları hızlı bir şekilde ilk gece vermiştik. Barınma ihtiyacını gidermiştik. Şimdi de AFAD'ın gönderdiği konteynırları vatandaşlara dağıtmaya başladık. İlçe merkezimizde 4 mahallemize toplam 6 noktada, 16 köy ve 16 mezramızda toplamda 38 noktada, orta ve ağır hasarlı konut sayımız olan 1570 civarında konteynır gelecek. İhtiyaç olması halinde bunu arttıracağız. İnşallah vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamda yaşamalarını sağlayacak, konteynırları vermenin mutluluğu içerisindeyiz" dedi. - ADIYAMAN