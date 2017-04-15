Depremzedeler İçin Konteynerlar Kurulmaya Başladı

Depremzedeler için konteynerlar kurulmaya başladı

Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım: "Bin 570 civarında konteyner dağıtılacak"



ADIYAMAN - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından konteynerlar kurulmaya başladı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2 Mart tarihinde meydana gelen depremin hemen ardından vatandaşlara çadırlar dağıtılarak vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilmişti. Depremzede vatandaşlar depremin meydana geldiğin gün itibariyle çadırlara yerleştirilmişti.

Aradan geçen yaklaşık 1 buçuk aylık sürenin ardından ilçeye konteynerlarda gönderildi. Samsat ilçe merkezinde altı ayrı noktada kurulacak olan yaklaşık 800 adet konteyner için yerlerinin hazırlanması, içme suyu, kanalizasyon, elektrik şebekesi ve sıhhi tesisat bağlantıları yapılıyor. Köylerle birlikte toplam bin 600 civarında konteyner ev kurulacak. İlk konteynerlar getirilerek kurulum işlemine başlandı. İlçede 20 gün içerisinde tüm depremzedeler konteynerlara yerleştirilecek.

Vatandaşlar konteynerların gelmesinden dolayı mutluluklarını dile getirirken, konteynerların küçük olduğunu öne sürdü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, "2 Mart'ta meydana gelen depremden dolayı vatandaşlarımıza AFAD'ın göndermiş olduğu çadırları hızlı bir şekilde ilk gece vermiştik. Barınma ihtiyacını gidermiştik. Şimdi de AFAD'ın gönderdiği konteynerları vatandaşlara dağıtmaya başladık. İlçe merkezimizde 4 mahallemize toplam 6 noktada, 16 köy ve 16 mezramızda toplamda 39 noktada, orta ve ağır hasarlı konut sayımız olan 1570 civarında konteyner gelecek. İhtiyaç olması halinde bunu arttıracağız. İnşallah vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamda yaşamalarını sağlayacak, konteynerları vermenin mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

(FÇ-AHM)