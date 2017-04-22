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Depremden Etkilenen Mütevelli Mahallesi'nde Son Durum
Depremden Etkilenen Mütevelli Mahallesi'nde Son Durum
22 Nisan 2017 Cumartesi 12:59
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[9530245] DHA
Deprem
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