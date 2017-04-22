Deprem Sonrası Geceyi Çadırda Geçirdiler

Manisa'da dün Selendi ve Şehzadeler ilçelerinde bir saat arayla meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki iki deprem sonrası evlerinde hasar olan vatandaşlar geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda geçirdi. Devam eden depremler nedeniyle tedirgin bekleyişin sürdüğü Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesinde ise cami ve okulun faaliyetlerinin meydana gelen ağır hasar nedeniyle durdurulduğu açıklandı.



Son 21 günde 100'den fazla deprem yaşanan Manisa'da dün de Selendi ve Şehzadeler ilçelerinde AFAD verilerine göre 4.9, Kandilli Rasathanesine göre 5.1 şiddetinde iki ayrı deprem meydana geldi. Depremler sonrası büyük panik yaşanan kentte kırsal mahallelerde bazı evlerde hasar meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremler sonrası AFAD ekipleri Selendi'de 4 ve Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesinde 9 olmak üzere toplam 13 çadır kurdu.



Geceyi çadırlarda geçirdiler



Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesinde evlerinde hasar olan vatandaşlar geceyi kurulan çadırlarda geçirdi. Deprem nedeniyle Mütevelli Mahallesinde bazı evlerde, ilkokulda ve camide hasar meydana geldi. Cami ve ilkokuldaki hasarın büyük olması nedeniyle faaliyetlerin durdurulması kararı alındı.



Deprem sonrası büyük korku yaşadıklarını belirten Rabia Çevik isimli küçük kız çocuğu geceyi 7 kişiyle birlikte çadırda geçirdiklerini belirterek, "Geceyi çadırda geçirmeye karar verdik. Çadır çok rahattı. Deprem sırasında aşırı derecede korktuk. Yer sallanınca kendimizi hemen dışarıya attık. Çadırı kuranlara çok teşekkür ediyorum" dedi.



Cem Yürden isimli vatandaş ise, "Deprem sonrası çok sarsıntı olduğu için çok korktuk. Bu yüzden AFAD yetkililerinden Allah bin kere razı olsun. Geceyi çadırda geçirmeye karar verdik. Yarım saat önce bir deprem daha oldu. Çocukları yine çadıra gönderdik. Korkuyoruz çünkü evlerde şuanda hasarlar var. İçeride korku içinde durduk. Şimdi karar aldık çadırda kalmaya. Evin tavanında hasar var ve duvarlarda yarıklar oluştu" şeklinde konuştu.



Deprem sırasında hemen dışarı kaçtıklarını anlatan bir başka mahalle sakini Doğan Yıldırım, "Sabaha kadar çadırda kaldık. Sürekli deprem oluyor. Evimizin tavanında çökme meydana geldi" dedi.



"Okulumuz ve camimiz hasar gördü"



Mütevelli Mahalle Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen ise deprem sırasında camide olduğunu ve depremin çok şiddetli bir şekilde hissedildiğini kaydederek şunları söyledi:



"Dün ikindi vakti camideyken büyük bir gürültü oldu ve camide büyük hasarlar oluştu. Camiden çıktık o sırada halk da sokağa çıkmıştı. Camiden çıkar çıkmaz telefonla vatandaşları arayarak bir şey olup olmadığını sordum. Bazı evlerin bacaları yıkılmıştı sonra jandarmaya haber verdi hasar olduğunu. Önce yüzbaşı sonra kaymakamımız geldi. İhtiyaçlar tespit edildi. AFAD geldi bazı evlerin kullanılamaz halde değil de hasar gördüğünü tespit etti. 10 tane çadır verdiler 8 tanesini kurduk. Şuanda 10 tane hasarlı ev tespit edildi. Ufak tefek çatlak olanlara bir şey demiyoruz. Büyük bir hasar yok, yıkılan evler falan yok mahallede. Depremde en büyük zararı okulumuz ve camimiz gördü. Millet zaten panik içinde. Halkta kulaktan kulağa daha büyük deprem olacak şeklinde söylenti dolaşıyor. Millet tedirgin durumda. 2850-2900 civarında bir nüfusu var Mütevelli Mahallemizin. Bin hanenin üzerinde de ev var."



Camideki hasar hakkında bilgi veren mahalle sakini Ahmet Arslan da "Meydana gelen depremde cami büyük hasar aldı. Caminin biran önce bakıma alınması lazım" dedi.



"Depremin yol açtığı hasar tespit ediliyor"



Öte yandan Manisa Valiliği, Selendi ve Şehzadeler ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesindeki ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, Selendi'deki ön hasar tespit çalışmalarına ise 3 hasar tespit ekibi ile devam edildiğini duyurdu.



Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimizde 21 Nisan Cuma günü meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremler sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında; Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Mütevelli'de 6 ağır hasarlı bina, 31 az hasarlı bina, 1 ağır hasarlı cami, 1 orta hasarlı okul tespit edilmiştir. Cami ve okulun faaliyetlerinin durdurulması hususu Saruhanlı Kaymakamlığına bildirilmiştir. Sivil toplum kuruluşu İHH'nın katılımıyla 9 adet çadır kurulmuştur. Selendi ilçesinde başlatılan ön hasar tespit çalışmalarına 3 hasar tespit ekibi ile devam edilmektedir. Sivil toplum kuruluşu MAT'ın da katılımıyla Çamköy Mahallesinde 2, Gölbaşı Mahallesinde 1 ve Zıraman Mahallesinde 1 olmak üzere toplam 4 çadır kurulmuştur." - MANİSA