Deprem Sonrası Afad'dan İlk Açıklama
Manisa’nın Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremin ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssü olan Selendi’nin Çamköy Mahallesi’nde bazı evlerde ufak çaplı hasarlar meydana geldiği bildirildi.
Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremin ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssü olan Selendi'nin Çamköy Mahallesi'nde bazı evlerde ufak çaplı hasarlar meydana geldiği bildirildi.
Manisa'nın Selendi ilçesinde saat 16.09'da yerin 5,71 kilometre altında 4,9 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Deprem 4.9 olarak hesaplanmıştır. Depremden hemen sonra büyüklükleri 1.1 – 3.0 arasında değişen 5 artçı deprem meydana gelmiştir. Manisa'nın Selendi ilçesinde bugün saat 16.09'da meydana gelen depremde AFAD - TDVMS (Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi)'nden alınan verilerle yapılan çözüm sonucu elde edilen büyüklük depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri Manisa ilinin Selendi ilçesinin Camköy köyüdür (2.6 km). Deprem başta Manisa, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, Uşak, Bilecik, Sakarya illerinde hissedilmiş olup, deprem sonrası Selendi ilçesine bağlı Camköy'de bazı evlerde küçük çaplı hasar meydana geldiği bildirilmiş, bölgeye AFAD ekipleri sevk edilmiştir" denildi. - MANİSA