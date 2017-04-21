Deprem Porfesörü'nden Korkutan Açıklama: Ben Olsam Sokağa Çıkardım

Ege Bölgesinde art arda meydana gelen ve halkı sokağa döken depremlerinin ardından, yaşanan sarsıntıların daha büyük bir depremin habercisi mi sorusunu gündeme getirdi. Konuyla ilgili Habertürk TV'ye konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr Şükrü Ersoy bölgede yaşayan vatandaşları uyardı. Ersoy, "Ben orada yaşasaydım 4,9'dan sonra sokağa çıkardım. Bu tür depremlerden sonra daha büyüğüne karşı sokakta olmanın faydası var." dedi.

"İNŞALLAH ARDINDAN DAHA BÜYÜK BİR DEPREM YAŞANMAZ"

Ersoy, "İnşallah ardından büyük bir deprem gelmez. Daha önce de Çanakkale'de deprem fırtınaları yaşanmıştı. Bu bölge tektonik olarak başka bir sisteme ait. Genellikle bu bölgede uzun dönem depremler olur. Ardından daha büyük bir deprem meydana gelmeyebilir. Simav'ı hatırlarsınız 6'ya kadar çıkan depremler olurdu.

"BEN ORADA YAŞASAYDIM SOKAĞA ÇIKARDIM"

4,9 büyüklüğünde bir deprem yer kabuğunu kırmaz. Yeri kıracak enerjiye sahip değildir. Ona göre düşünmek gerekir. 4,9 etrafta çok hissedilmiş olması çok normal. Bu biraz da derinliğe ve zemine bağlı oalrak sarsıntıyı fazla hissetme durumu olabilir. Arkadan daha büyük bir deprem gelir diye bir kaide yok. Ancak neyin olacağını bilme şansımız da yok. Belki büyük bir deprem gelmeksizin küçük depremlerle sönümlenebilir. Ben orada yaşasaydım 4,9'dan sonra sokağa çıkardım. Bu tür depremlerden sonra daha büyüğüne karşı sokakta olmanın faydası var."